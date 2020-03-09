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Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi 'den flaş açıklaması!

Son dakika... 'nin kapıları açmasının ardından Avrupa'da zirve yapan "göçmen" paniği devam ediyor. Başkan 'ın 'e gerçekleştireceği ziyaretin hemen öncesinde bir açıklama yapan Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin sınırındaki leri geri çekmesi gerektiğini söyledi.

  • Dünya
  • 09.03.2020 13:49
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 13:53
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Zirve öncesi AB'den Türkiye açıklaması!

, liderleriyle görüşmek üzere 'e gitmek üzereyken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Türk-Yunan sınırındaki kriziyle ilgili bir açıklama geldi.

'nin sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini belirten Von der Leyen, "Bu duruma çözüm bulmanın yolu sınırdaki baskıyı hafifletmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Brüksel'e hareket etmesi ve akşam saatlerinde AB liderleriyle masaya oturarak yaşanan krizle ilgili görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve 'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını düşünülüyor.

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