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Başkan Erdoğan’da Brüksel’e kritik ziyaret

Başkan Erdoğan’da Brüksel’e kritik ziyaret

07.03.2020 23:32

Başkan Recep Rayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. Ardından Başkan Erdoğan’ın 9 Mart’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’e gideceği duyuruldu. Erdoğan, pazartesi günü düzenlenecek Türkiye-AB zirvesine mülteci anlaşması kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, mülteciler için harcanacak 6 milyar Euro’luk yardımın tamamının gönderilmesini, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için somut adım atılması şartıyla katılacak. İşte detaylar...


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