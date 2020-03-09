Brüksel'de kritik zirve! İşte masadaki konular!

İdlib'de 34 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırından ardından Türkiye, Avrupa'yla geçmek isteyen mültecilere kapılarını açma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kararın ardından Avrupalı liderlerle üst üste telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, bu görüşmelerin en önemli gündem maddesi İdlib'deki durum ve mülteci meselesi olmuştu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel da 4 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan, bu görüşmede, Türkiye'nin AB ile 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan bildirideki taahhütlerine uyduğunu, ancak AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Bu görüşmede AB ile Türkiye arasında uzun süredir ilerleme olmayan meselelerin ele alınacağı bir zirve fikri öne çıktı. Bu kapsamda bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ile AB ülkelerinin katılımıyla bir zirve gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Brüksel'e giderek zirve kapsamında AB liderleriyle bir araya gelecek.



ADİL YÜK PAYLAŞIMI

Türkiye-AB zirvesinde 6 başlık öne çıkıyor. Zirvenin en önemli gündem maddesini mülteci meselesi oluşturacak. Erdoğan, Türkiye-Yunanistan sınırında Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere uyguladığı şiddetten duyduğu rahatsızlığı dile getirecek. Erdoğan, Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerine mülteciler konusunda uluslar arası yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapacak. Erdoğan, AB liderlerine, özellikle mülteci meselesi konusunda AB'nin çifte standart uygulamaktan vazgeçmesi gerektiği mesajını verecek. Erdoğan, AB ülkelerinin çoğunun mülteci meselesine duyarsız kaldığını, bu konuda adil yük paylaşımı olması gerektiğine dikkat çekecek. Zirvede, mülteci anlaşması kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, mülteciler için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak. Bu kapsamda AB'den Suriyeli mültecilere yönelik yapılacak mali yardım da ele alınacak. Türkiye'nin mültecilere yönelik uyguladığı açık kapı politikası da zirvede yeniden değerlendirilecek.



1 MİLYAR EURO YARDIMA RET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şöyle demişti: "Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık. Söz verdiniz bir yıl içinde 6 milyar avro Türkiye'ye verecektiniz. Onu da bize değil milli bütçeye değil, STK'lara vereceklerdi. Peki bunu verdiler mi, hayır. Bu ara görüşüyoruz 'Size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya? Bu akşam Sayın Başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz dedim. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti onların vereceği parayı da bulur, üretir, harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur."



VİZE SERBESTİSİ

Zirvede ayrıca vize serbestisi, Gümrük Birliği güncellemesi, AB üyelik sürecinde yeni fasılları açılması konularının da ela alınması bekleniyor. Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile görüşmesi planlanıyor.