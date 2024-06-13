AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na "suç ortağı" sözlerine tepki

Bahçeli, söz konusu iddialar ile Cumhur İttifakı 'nın zedelenmesine izin vermeyerek, normalleşme adımlarının önünde kendilerini engel olarak görenlere "Hodri meydan" deyip "Bu kapsamda yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet MHP bariyer olarak telakki ediliyorsa ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almaya" hazırız yanıtını verdi.

BAHÇELİ'DEN İDDİALARA YANIT Tüm bunlar yaşanırken yumuşama siyasetinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğu iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇİRKİN YAKIŞTIRMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise normalleşmeye henüz hazır olmayanın kendisi olduğunu yaptığı açıklama ile göstermiş oldu.

Özel, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt olarak yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı "suç ortağı" olarak tanımladı.

Özel'in o sözleri şu şekilde:

"Bize kimse ittifak falan önermesin, çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz"