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nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'da , yeni tip nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açmıştı.

  • Dünya
  • 07.03.2020 11:43
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 12:05
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İranlı vekil koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son günlerde nedeniyle 'da , yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İRAN'DA SON DURUM
İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 17 eyalete girişlerin yasaklandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, şu ana kadar Yezd, Gilan, Fars, Kazvin, Zincan, Erdebil, Kirman, İsfahan, Gülistan, Semnan, Loristan, Mazenderan, Kirmanşah, Rezevi Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Sistan-Beluçistan eyaletlerine seyahatler ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Buşehr eyaletine bağlı Bender Genaveh, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Ares Serbest Bölgesi ve Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Maku Serbest Bölgesi'ne de girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı.

Virüs, Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılan Kovid-19 görülenlerin sayısı 4 bin 747'ye ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 913'ü de iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler salgın nedeniyle 20 Mart'a kadar iptal edildi.

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