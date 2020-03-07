Coronavirüs, hayatı felç etti! Birçok ülkeden ilginç uyarılar geldi: Tokalaşmayın, öpüşmeyin, yan yana durmayın

Coronavirüs dünyayı esir almak üzere... Çin'de salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44'e çıktı. 80 ülkeye yayılan virüs, İran, İtalya, İngiltere ve Fransa'da büyük paniğe neden oldu. Birçok ülkede okullar tatil edildi. İngiltere ve İtalya'dan "Covid-19'a karşı aldığımız önlemler toplumumuzu değiştirecek" uyarısı gelmişti. Salgın nedeniyle restoranlar, konserler, stadyumlar bomboş. Birçok ülke Coronavirüs nedeniyle bazı uyarılar yaptı:
Almanya: İçişleri Bakanı, Merkel ile tokalaşmadı.
İtalya: Öpüşmeyin.
Fransa: Öpüşmeyin.
İran: Öpüşmeyin-tokalaşmayın.
ABD: NBA'de "çak bir beşlik" yasak.
İspanya: Hz. Meryem heykeli öpülmüyor.
Brezilya: Ülkenin en yangın içeceği için karıştırıcıyı paylaşmayın uyarısı.
Romanya: Festival zamanı, erkekler kadınlara çiçek verecek ama bu yıl yok.
Yeni Zelanda: Hongi (burun sürtme) yok.
Avustralya: Tokalaşma yerine, elinizi karşınızdakinin omuzuna koyun.
Katar: Burun buruna selamlaşmayın.
Tanzanya Devlet Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli'nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad'la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.
CORONA'YA İLK TÜRK KURBAN
Fransa Soissons'ta Halil Bıçkı (64), Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi ve 3 çocuğu da karantinaya alındı. Fransız yetkililerin, cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.
İTALYA'DA 2 GÜNDE 90 ÖLÜ
İtalya'da Corona nedeniyle önceki gün 41 kişi, dün de 49 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 636'ya ulaştı.
TOPLUM VE GÜNLÜK HAYAT DEĞİŞİYOR
Toplu ibadetler yapılmıyor.
İran'da dün birçok yerde Cuma namazı kılınmadı.
İran şehirlerarası seyahati kısıtladı.
Kabe kapatıldı.
Ajax teknik ekibi Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Eldivensiz ve maskesiz sokağa çıkılmıyor.
AFP haber ajansı ise salgın nedeniyle günlük hayattaki değişiklileri derledi.
COVID-19
80 ülkede: 14,768 vaka, 217 ölüm
Japonya: 1,057 vaka, 14 ölüm
ABD: 232 vaka, 12 ölüm
Fransa: 423 vaka, 7 ölüm
İngiltere: 115 vaka, ilk ölüm
Güney Kore: 6,284 vaka, 42 ölüm
İran: 3513 vaka, 107 ölüm
Almanya: İçişleri Bakanı, Merkel ile tokalaşmadı.
İtalya: Öpüşmeyin.
Fransa: Öpüşmeyin.
İran: Öpüşmeyin-tokalaşmayın.
ABD: NBA'de "çak bir beşlik" yasak.
İspanya: Hz. Meryem heykeli öpülmüyor.
Brezilya: Ülkenin en yangın içeceği için karıştırıcıyı paylaşmayın uyarısı.
Romanya: Festival zamanı, erkekler kadınlara çiçek verecek ama bu yıl yok.
Yeni Zelanda: Hongi (burun sürtme) yok.
Avustralya: Tokalaşma yerine, elinizi karşınızdakinin omuzuna koyun.
Katar: Burun buruna selamlaşmayın.
Tanzanya Devlet Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli'nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad'la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı, henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.
CORONA'YA İLK TÜRK KURBAN
Fransa Soissons'ta Halil Bıçkı (64), Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi ve 3 çocuğu da karantinaya alındı. Fransız yetkililerin, cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.
İTALYA'DA 2 GÜNDE 90 ÖLÜ
İtalya'da Corona nedeniyle önceki gün 41 kişi, dün de 49 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölenlerin sayısı 197'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 636'ya ulaştı.
TOPLUM VE GÜNLÜK HAYAT DEĞİŞİYOR
Toplu ibadetler yapılmıyor.
İran'da dün birçok yerde Cuma namazı kılınmadı.
İran şehirlerarası seyahati kısıtladı.
Kabe kapatıldı.
Ajax teknik ekibi Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Eldivensiz ve maskesiz sokağa çıkılmıyor.
AFP haber ajansı ise salgın nedeniyle günlük hayattaki değişiklileri derledi.
COVID-19
80 ülkede: 14,768 vaka, 217 ölüm
Japonya: 1,057 vaka, 14 ölüm
ABD: 232 vaka, 12 ölüm
Fransa: 423 vaka, 7 ölüm
İngiltere: 115 vaka, ilk ölüm
Güney Kore: 6,284 vaka, 42 ölüm
İran: 3513 vaka, 107 ölüm
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