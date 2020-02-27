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’dan 'a '' için flaş çağrı: Uçuşa yasak bölge ilan edilsin

’nin eyaleti senatörü Cumhuriyetçi , ABD Başkanı ile uluslararası topluma, "’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

  • Dünya
  • 28.02.2020 01:32
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 01:32
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Graham’dan Trump'a 'İdlib' için flaş çağrı!

'nin eyaleti senatörü Cumhuriyetçi , internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan 'in , ve tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkati çeken Graham, "İran ile Rusya tarafından desteklenen Esed'in, bu gaddar saldırısının durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'DEKİ SAVAŞIN SİYASİ BİR ÇÖZÜME KAVUŞACAĞINA YÖNELİK GÜVENİM TAMDIR"

Türkiye'nin İdlib'e müdahalesini takdirle karşılayan Graham, şunları kaydetti:

"Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir.

Sayın Başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin 'den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esed'e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye'deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır."

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