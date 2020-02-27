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'den son dakika ler kararı: Sınır kapıları açıldı!

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki güvenlik zirvesinin ardından 'nin lerin Avrupa'ya ulaşması için sınır kapılarını açma kararı aldığı belirtildi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 00:38
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 01:19
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Türkiye'den Suriyeli mülteciler kararı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki güvenlik zirvesinin ardından 'nin lerin Avrupa'ya ulaşması için sınır kapılarını açma kararı aldığı belirtildi.



SURİYELİ MÜLTECİLERE KAPILAR AÇILDI
Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdi. Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesinin emredildiğini sözlerine ekledi.

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