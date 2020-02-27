Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki güvenlik zirvesinin ardından Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya ulaşması için sınır kapılarını açma kararı aldığı belirtildi.





SURİYELİ MÜLTECİLERE KAPILAR AÇILDI

Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdi. Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesinin emredildiğini sözlerine ekledi.