İdlib 'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 9 asker şehit oldu. Saldırıda bazı askerler de ağır yaralandı.

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Saat 00.10 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü.



Hatay Valisi Rahmi Doğan saldırının ardından açıklamalarda bulundu.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim."



TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu.







KÜLLİYE'DE KRİTİK GÜVENLİK TOPLANTISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.