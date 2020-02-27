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Dünyanın gözü 'da! Son dakika hareketliliği

Son dakika haberine göre 'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 22 asker şehit oldu. Gelişmelerin ardından 'da üst üste kritik toplantılar ve gelişmeler yaşanıyor. Başkan başkanlığında, 'nde  toplanan güvenlik toplantısının ardından partiler de kendi genel merkezlerinde olağanüstü toplandı. İşte tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Ankara'dan son dakika gelişmeleri...

  • Güncel
  • 28.02.2020 00:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 00:56
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Ankar'da İdlib hareketliliği

Başkan başkanlığında, 'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.



BAHÇELİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Genel Başkanı , divan üyeleri ile birlikte İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, divan üyeleriyle birlikte Suriye ve İdlip'deki gelişmeleri takip ediyor.



AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFON
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'de meydana gelen gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlip'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

CHP'DE İDLİB TOPLANTISI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti. Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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