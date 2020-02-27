Bugünkü
Takvim

İsrail'de karşıtı yarışı: "Erdoğan'ın kim durdurabilir?"

Üçüncü kez erken e gidecek olan İsrail’de, ve Erdoğan karşıtı seçim vaatleri birbiriyle yarışıyor. “Başkan Erdoğan” düşmanlığında oy kapma yarışına giren adaylar, “Erdoğan’ı kim engelleyebilir” tartışması yaşıyor. Netanyahu’nun rakibi , “Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller” dedi.

  • Dünya
  • 27.02.2020 09:28
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 09:36
ABONE OL
Erdoğan'ın kim durdurabilir?

İsrail'de erken yaklaşırken adaylar da skandal vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Daha önce Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceklerinin vaat eden Netanyahu'nun ardından şimdi de rakibi Ganz küstah açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
İsrail seçimlerinde adaylar arasında "Başkan Erdoğan ve 'yi kim engelleyebilir?" tartışması yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İsrail'de Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alma yarışına, Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi, Mavi-Beyaz İttifakı lideri, eski Genelkurmay Başkanı da eklendi.

"ERDOĞAN'I ANCAK BEN ENGELLERİM"
Rakibi Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı engellemekte başarısız olduğunu iddia eden Benny Gantz'ın, kendisine ait Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı eski bir konuşmanın görüntüsünü, "Eğer Netanyahu bir dönem daha yetki alırsa görevde kalacak. Erdoğan yönetimini ancak Mavi-Beyaz İttifakı engeller" ifadeleriyle paylaşması dikkat çekti. İsrail'in bölgede kendisine rakip olarak Türkiye'yi gördüğü daha önce istihbarat servisi Mossad'ın başkanı 'in, "Bölgede İran'ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye" açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya İsrail'de Türkiye karşıtı seçim yarışı: "Erdoğan'ın kim durdurabilir?"
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri