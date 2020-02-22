Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki göstererek, söz konusu kararın iki devletli çözüme zarar vereceğini kaydetti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Givat Hamatos ve Har Homa bölgelerinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararının, Kudüs ve Beytüllahim arasındaki coğrafi bitişikliği keseceğine dikkati çekti.

Borrell, kararın bu bölgelerde yaşayan Filistinlileri tecrit edeceğinin altını çizerek, Kudüs'ün iki devlet için de başkent olduğu çözümüne tehdit oluşturacağını belirtti.

İsrail'in yerleşim birimi faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Borrell, "AB, Kudüs'e ilişkin 1967 öncesi sınırlara yönelik hiçbir değişikliği tanımayacaktır. İsrail'e kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN YENİ YERLEŞİM BİRİMİ KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.