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Son dakika: 'den 'in skandal kararına sert tepki: Reddediyoruz

Son dakika haberi! , Başbakanı Netanyahu'nun işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuku, kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışı şiddetle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 21.02.2020 23:49
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 00:13
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Türkiye'den İsrail'in skandal kararına sert tepki

, 'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki göstererek uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler () kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkesinde seçimlere sayılı günler kala, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıkladığı belirtildi.


ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ
Açıklamada, "Uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayan bu işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Her seçim öncesinde, Filistin halkının haklarını gasbetmeyi ve uluslararası hukuku ayaklar altına almayı adet edinen İsrail yönetiminin bu alışkanlığını sürdürdüğünün görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in söz konusu yasa dışı adımları atarken ABD tarafından bir süre önce açıklanan sözde barış planından da cesaret aldığı açıktır. Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyecektir."

5 BİN 200 YENİ KONUT İNŞA EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
İsrail Başbakanı Netanyahu dün, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

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