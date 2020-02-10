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  • 10.02.2020 14:26
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 14:26

basınından flaş iddia! , İsrail ve 'ın 'daki kirli planı ortaya çıktı

’nin hakkındaki sözde barış planı büyük tepkilere neden olmuştu. , söz konusu anlaşmanın barış için değil ’in işgalini meşrulaştırmaya yönelik olduğunu ifade etmişti. İsrail gazetesinde yer alan habere göre, ABD yönetimi sözde barış planını güçlendirmek için Netanyahu ve ’ı Kahire’de bir araya getireceği iddia edildi.

Başkanı ile Başbakanı Netanyahu'nın 'da açıkladığı sözde barış planı sonrasında 'da yeni planlar devreye sokuldu. İsrail Gazetesi şok bir iddiayı gündemine aldı. ABD yönetiminin Netanyahu ile 'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.

İsrail basının bugün şok bir haberi servis etti. ABD yönetiminin Netanyahu ile Selman'ın bir araya getirmek istediğini belirtildi.

POMPEO İSRAİL VE SUUDİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ
Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor.

KAHİRE'DE ARAP-İSRAİL ZİRVESİ
Bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde 'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek.

Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

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