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'in 'teki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına bir tepki de 'dan

, yönetiminin 'te 5 bin konut inşaatına devam edeceğini açıklamasından derin endişe duyulduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Şubat'ta, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 binin üzerinde yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

  • Dünya
  • 22.02.2020 22:28
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 22:28
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İsrail'in skandal kararına bir tepki de İtalya'dan

ndan yapılan yazılı açıklamada, Hükümetinin, 'ün Givat Hamatos ve Har Homa bölgelerinde konut inşası projelerine devam edileceğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "İtalya, İsrail Hükümetinin açıkladığı Doğu Kudüs'te 5 bin konut inşasına devam edeceğini açıklamasından derin endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İtalya, AB pozisyonuna uygun olarak, işgal altındaki bölgelerdeki yerleşimlerin, uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu ve her iki taraf için de sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir çözüm olasılığının önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini yinelemektedir. İtalya sadece, Kudüs'ün her iki tarafın da başkenti olduğu iki devletli bir çözümün, uluslararası ölçekte kabul görmüş parametreler ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde adil ve kalıcı bir barış sağlayacağına inanmaktadır."

İSRAİL'İN YENİ KONUT İNŞA ETME KARARI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Şubat'ta, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 binin üzerinde yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

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