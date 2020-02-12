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  • 12.02.2020 10:02
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 10:09

İki günde ağır darbe yiyen Esad rejiminden 'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz

rejimi, 5 askerin şehit olduğu saldırısı sonrası küstah açıklamalarda bulundu. İki günde 'nin misillemeleriyle 152 askerini kaybeden Rejim Güçleri, Türkiye'nin bölgedeki hamlelerine, saldırıyla cevap vereceklerini açıkladı.

Esad rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit!

Reuters'te yer alan habere göre rejimi, sınırdaki terör tehdidi nedeniyle ve bölgelerine çok sayıda askeri takviye gönderen 'yi 'nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Açıklamanın devamında, Türkiye'nin İdlib'deki hamlelerine karşılık Suriye Ordusu tarafından saldırı düzenleneceği belirtildi.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Dün Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

HAİN SALDIRI SONRASI 152 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. 'ndan yapılan açıklamada iki günde 152 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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