Mehmetçik’e bomba atan pilot, böyle öldürüldü

sınırlarını korumak için İdlib'de gözlem noktaları oluşturdu. Ama Esad rejimi, önceki gün de 5 askerimizi şehit etti. TSK, karşılık verdi. 115 hedefi yerle bir etti. Son 2 günde 152 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. 2 tank, 1 uçaksavar mevzii imha edildi. Bir tank da ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu da Esad'ın bir helikopterini düşürdü. İşte o helikopteri kullanan pilotun, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ile birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. Bu arada NATO'dan da uyarı geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, "İdlib'de sivillere karşı saldırılar olduğunu tespit ettik. Rusya ve Esad'ı derhal bu sivil kıyımına son vermeye çağırıyoruz" dedi.

rejim ve rejime destek veren gruplar tarafından İdlib kent merkezi ve kırsalına yapılan hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.İdlib'in Serakib bölgesinde Esad rejiminin helikopteri böyle vuruldu.İran'ın Ortadoğu'daki operasyonlarını yürüten Süleymani ve pilotları böyle poz vermiş...