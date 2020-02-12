Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan 5 asker son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26) için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Baba Ömer Saylak'ın "Devletimiz intikamınızı aldı oğlum. Silah arkadaşlarınız kanlarınızı yerde koymadı Fatih'im" diye haykırdı. Piyade Uzman onbaşı İbrahim Albayrak (24) için de memleketi Kayseri'de tören düzenlendi. Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Gaziantep'te, Uzman Onbaşı Davut Özcan Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper (23) için Niğde'de düzenlenen törende nişanlısı Sibel Altınyüzük gözyaşı döktü.
Şehit babası Ömer Saylak'ın bu sözleri yürekleri dağladı.
Şehitler için düzenlenen törenlerde, gözyaşları sel olup aktı.
Şehit babası Ömer Saylak'ın bu sözleri yürekleri dağladı.
Şehitler için düzenlenen törenlerde, gözyaşları sel olup aktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.