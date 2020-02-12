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kahramanları, son yolculuklarına uğurlandı! Şehit babası Saylak: Rahat uyu oğlum intikamınız alındı

kahramanları, son yolculuklarına uğurlandı. Gözü yaşlı baba Ömer Saylak, şehit oğlunun tabutuna sarılarak “Devletimiz intikamınızı aldı oğlum. Rahat uyu” diye haykırdı.

İntikamınız alındı
'nin bölgesinde şehit olan 5 asker son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26) için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Baba Ömer Saylak'ın "Devletimiz intikamınızı aldı oğlum. Silah arkadaşlarınız kanlarınızı yerde koymadı Fatih'im" diye haykırdı. Piyade Uzman onbaşı İbrahim Albayrak (24) için de memleketi Kayseri'de tören düzenlendi. Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Gaziantep'te, Uzman Onbaşı Davut Özcan Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper (23) için Niğde'de düzenlenen törende nişanlısı Sibel Altınyüzük gözyaşı döktü.



Şehit babası Ömer Saylak'ın bu sözleri yürekleri dağladı.



Şehitler için düzenlenen törenlerde, gözyaşları sel olup aktı.




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