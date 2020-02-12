Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. İdlib'de misliyle belalarını buldular ama yetmez. Daha devam edecek.
Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Bunları yarın (bugün) paylaşacağım.
BELALARINI BULDULAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Esad rejimine sert mesajlar gönderdi:
Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum.
Rejim ciddi manada İdlib'de belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimiz'e saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler.
Yarın (bugün) Suriye konusunu kamuoyu ile paylaşacağım...
Başkan Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantı'sında Suriye ile ilgli atılacak adımları açıklayacak.
Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Bunları yarın (bugün) paylaşacağım.
BELALARINI BULDULAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Esad rejimine sert mesajlar gönderdi:
Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum.
Rejim ciddi manada İdlib'de belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimiz'e saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler.
Yarın (bugün) Suriye konusunu kamuoyu ile paylaşacağım...
Başkan Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantı'sında Suriye ile ilgli atılacak adımları açıklayacak.
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