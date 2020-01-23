Corona virüsünde yeni gelişme! Toplu taşıma durduruldu

Çin'de yeni Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı, vaka sayısı ise 400'ü geçti. Çin devlet televizyonu yeni Corona virüsünün çıkış noktası olan Wuhan kentinin dışına yapılacak uçuşların ve tren seferlerinin durdurulduğunu bildirdi. Hubey eyaletinin Icou şehrinde de toplu taşıma durduruldu.

Kent sakinlerine özel nedenleri olmadığı sürece kenti terk etmemeleri uyarısı yapıldığı ifade edilen haberlerde ayrıca tren istasyonu ve havaalanının kapatılacağı, şehirlerarası otobüs, metro ve feribotların da geçici süreyle çalışmayacağı belirtildi.

'KÜRESEL ACİL DURUM' İLAN EDİLEBİLİR

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü bir dizi bağımsız uzmanla yaptığı toplantıda durumun küresel acil durum olarak ilan edilip edilmemesi gerektiğine karar verecek.

HUBEİ EYALETİNDE 17 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'de geçen ay sonunda Wuhan kentinden yayılan virüsün yol açtığı vakalar kısa sürede ciddi şekilde arttı. Ölen 17 kişinin hepsinin Hubei eyaletinde olduğu açıklandı. Eyalette doğrulanan vaka sayısıysa 444.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, hastalığın insandan insana bulaştığını ve bazı sağlık çalışanlarının da hastalandığını kaydetti. Açıklamaya göre virüsün solunum yoluyla yayıldığı ve viral olarak mutasyona uğrama olasılığının da olduğu doğrulandı.

SARS SALGINI 12 ÜLKEYE YAYILMIŞTI

Yeni bir Corona virüsü çeşidinden kaynaklanan hastalık grip gibi semptomlara yol açıyor, ancak bazen ölüme götürecek kadar ağırlaşabiliyor.

Çin'de 2002-2003 yılları arasında yaşanan SARS salgını 12'den fazla ülkeye yayılmış, 800 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı uzmanlar bir diğer Corona virüsü tipi olan Ortadoğu Solunum Sendromu ile yeni virüs arasında paralellik olduğu görüşünde. Bu virüsün de insanlar arasında hızla yayıldığı biliniyor ve develerden geçtiği sanılıyor.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü Asya Ofisi hastalığın bundan böyle insandan insana hızla geçebileceği, bunun da salgının daha hızlı yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

TAYLAND'DA DA GÖRÜLDÜ

Tayland'da da yetkililer dört vakayı doğruladı. Bunlardan birinin Tayland vatandaşı diğer üçününse Çinli olduğu belirtildi. Japonya, Güney Kore, ABD ve Tayvan'da da birer vaka görüldüğü doğrulandı. Vakaların hepsinin Wuhan'dan gelen ya da yakın geçmişte buraya giden kişilerde görüldüğü belirtildi.

TRUMP: VİRÜSE KARŞI PLANIMIZ HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e seyehati sonrası ülkenin kuzey batısındaki Seattle'da bir kişinin virüse yakalandığını belirterek, virüsün ülkeye yayılmaması için hazırda bir planlarının olduğunu açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'CORONA' ÖNLEMİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan 'Corona' virüsü ile ilgili olarak, "Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.