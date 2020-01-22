Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan Corona virüsüne ilişkin yeni bir açıklama geldi. Resmi medya, insandan insana bulaşabilen virüste vaka sayısının 20 Ocak itibariyle 291'e çıktığını açıkladı. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2 bine yakın olabileceği uyarısını yapıyor. Uzmanlar, "İnsandan insana geçiyor" dedi. Türkiye dahil birçok ülke Çin'e gidenlere uyarılar yapmaya başladı.
- Yaşam
- 22.01.2020
- Gazete
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