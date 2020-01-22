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virüsü paniği

'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsüne ilişkin yeni bir açıklama geldi. medya, insandan insana bulaşabilen virüste vaka sayısının itibariyle 291'e çıktığını açıkladı. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2 bine yakın olabileceği uyarısını yapıyor. Uzmanlar, "İnsandan insana geçiyor" dedi. dahil birçok ülke Çin'e gidenlere uyarılar yapmaya başladı.

Corona paniği
Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan Corona virüsüne ilişkin yeni bir açıklama geldi. medya, insandan insana bulaşabilen virüste vaka sayısının itibariyle 291'e çıktığını açıkladı. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2 bine yakın olabileceği uyarısını yapıyor. Uzmanlar, "İnsandan insana geçiyor" dedi. dahil birçok ülke 'e gidenlere uyarılar yapmaya başladı.

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