Corona virüsü nedir, nasıl bulaşır? İlk olarak Çin'de görülen Corona virüsü sosyal medyada gündem oldu. Corona virüsü son olarak ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide ve Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı. Bu gizemli hastalıkla ilgili haberlerin peş peşe gelmesinin ardından 'Corona virüsü' ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, corona virüsü öldürücü mü, belirtileri nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün'de görüldü.