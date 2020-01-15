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  • 15.01.2020 15:25
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 15:34

Senatosu'na verilen önergede flaş iddia: Süleymani 'ye saldıracaktı

komutanı 'nin ölümüyle ilgili olarak Senatosu'na sunulan önergede, , , Bosna, , Kenya ve Bahreyn gibi ülkelerde saldırılar planlandığı iddia edildi.

Flaş iddia: Süleymani Türkiye'ye saldıracaktı

2 Ocak sabahı 'ye ait insansız hava aracı tarafından içerisinde bulunduğu araç yakınlarında vurularak öldürülen komutanı 'nin ölümüyle ilgili olarak ABD Senatosu'na bir önerge sunuldu.

Süleymani'nin ölümünden bir hafta sonra 466 dosya numarasıyla Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan önerge, 'Operasyonu gerçekleştiren ABD ordusunun ve istihbarat topluluğunun mensuplarının onuruna' ifadeleriyle başlıyor.

Süleymani'nin ABD'li yetkililer tarafından 'terörist' olarak tanımlandığının belirtildiği açıklamada, İranlı generalin ve 'daki terör saldırılarından sorumlu olduğuna dikkat çekildi. Önergede ayrıca Kasım Süleymani'nin 2011'de 'ın ABD Büyükelçisi'ne yönelik saldırısının ve Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının planlayıcısı olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE'DE DE SALDIRI PLANLADI İDDİASI!
Habertürk'ün haberine göre, önergede dikkat çeken bir diğer nokta da, Süleymani'nin 'nun ötesinde de saldırılar planlandığı iddiası oldu. İddiaya göre Süleymani, , , Bosna, , Kenya ve Bahreyn gibi ülkelerde saldırılar planlandı.

Önergede Süleymani'nin planladığı iddia edilen saldırılarla ilgili başka detay verilmezken, ABD'nin Kudüs Gücü ve bağlantılı organizasyonlarla mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.

9 Ocak'ta ABD Senatosu'na sunulan önerge henüz kabul edilmedi.

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