Amerikan NBC'den son dakika bombası: Süleymani suikastına İsrail istihbaratı yardım etti

Son dakika haberi... Amerikan NBC kanalı, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarını paylaştı ve dünyada birinci gündem maddesi olan suikastın perde arkasıyla ilgili son derece çarpıcı iddialarda bulundu. NBC, operasyondan ABD Başkanı Trump dışında sadece tek bir liderin haberi olduğunu ve saldırı konusunda ondan yardım aldığını ileri sürdü. İşte Süleymani suikastının seyrini değiştirecek son dakika bombası...

13.01.2020 09:44 - Son Güncelleme: 13.01.2020 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





