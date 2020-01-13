Amerikan NBC'den son dakika bombası: Süleymani suikastına İsrail istihbaratı yardım etti
Son dakika haberi... Amerikan NBC kanalı, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarını paylaştı ve dünyada birinci gündem maddesi olan suikastın perde arkasıyla ilgili son derece çarpıcı iddialarda bulundu. NBC, operasyondan ABD Başkanı Trump dışında sadece tek bir liderin haberi olduğunu ve saldırı konusunda ondan yardım aldığını ileri sürdü. İşte Süleymani suikastının seyrini değiştirecek son dakika bombası...
13.01.2020 09:44
- Son Güncelleme: 13.01.2020 09:44
Amerikan NBC kanalı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürüldüğü operasyonun perde arkasıyla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa ve ABD'li bazı yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıya İsrail istihbaratının da yardım ettiğini öne sürdü.
"Havalimanı muhbirleri, tepelerde dolaşan insansız hava araçları: ABD Süleymani'yi nasıl öldürdü?" başlıklı haberde, "Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanında muhbirlerden aldığı gizli bilgileri edinen CIA, Bağdat'a gitmek üzere havalanan İranlı General Süleymani'yi hangi uçağın taşıdığını tam olarak biliyordu" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, "İsrail'den gelen istihbarat, ayrıntıların doğrulanmasına yardım etti" denildi. Haberin kaynağı olarak ise Reuters haber ajansı gösterildi.
Haberde ayrıca, "Süleymani'yi taşıyan Cham Wings Havayolları'na ait A320 uçağı iniş yaptığında, ABD'nin askeri personelinin bulunduğu Irak'ın başlıca havalimanındaki Amerikalı ajanlar onun nerede olduğunu tam olarak doğruladı."
"Tamamen ABD ordusunun kontrolündeki Irak hava sahasında hiçbir zorluk yaşamayacaklarından emin üç Amerikan insansız hava aracı tepede pozisyon aldı. Her biri 4 adet cehennem ateşi füzesi taşıyordu" bilgisi paylaşıldı.