ABD özel kuvvetlerine mensup askerlerin, Süleymani'nin bir SİHA saldırısı ile öldürülmesi sırasında bölgede olduğu ortaya çıktı.

ABD askerlerinin saldırının hemen ardından bölgeye intikal ettiği, Süleymani'nin cesedini teşhis ettiği ve fotoğrafladığı belirlendi. ABD'nin, 3 Ocak günü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikastın hemen ardından çekilen görüntüler Amerikan Fox News kanalına sızdırıldı.





Görüntülerin, Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra insansız hava aracından atılan füzeyle öldürülmesinden 1-2 dakika sonra, konvoyu bir kilometreden az mesafede takip eden Amerikan özel timi tarafından çekildiği belirtildi.





HER DETAYI KAMERAYA ALDILAR

Yenişafak'ın haberine göre bombanın verdiği hasarı değerlendirmekle görevli tim, yanmakta olan aracı ve içindekilerin cansız bedenlerini görüntüleyip saldırının sonuçlarını teyit etti.



Çekilen görüntüler önceki gün Fox News'a sızdırıldı. Fox News, sızdırılan görseller arasında Süleymani'nin aracın hemen dışında yanmakta olan bedeninin de görüldüğünü, bedenin bazı uzuvlarının kopmuş halde olması nedeniyle bu görüntüyü yayınlamadığını duyurdu.







Süleymani'nin suikasttan sonra üzerinde bulunduğu iddia edilen cüzdan, tabanca, tüfek ve şiir kitaplarının da fotoğrafları yayınlandı. ABD özel kuvvetlerine mensup askerlerin Süleymani'nin telefonu ve diğer elektronik cihazları alma girişiminde bulunduğunu ancak araçlardaki yangının buna müsaade etmediği belirtildi.