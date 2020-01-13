Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim savaşa doğru ilerliyor. Kasım Süleymani'nin ölümü dünyada yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. İran en önemli askeri komutanı Kasım Süleymani'yi kaybettiği için intikam yeminleri ediyor. İran'nın ABD üslerini vurması, Ukrayna uçağının düşürülmesi, İran'daki gösteriler… Tüm bunların yaşanmasının ana nedeni olan Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
13.01.2020 09:48
- Son Güncelleme: 13.01.2020 09:48
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