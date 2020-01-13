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Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim savaşa doğru ilerliyor. Kasım Süleymani'nin ölümü dünyada yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. İran en önemli askeri komutanı Kasım Süleymani'yi kaybettiği için intikam yeminleri ediyor. İran'nın ABD üslerini vurması, Ukrayna uçağının düşürülmesi, İran'daki gösteriler… Tüm bunların yaşanmasının ana nedeni olan Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

13.01.2020 09:48 - Son Güncelleme: 13.01.2020 09:48
Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Süleymani'nin öldüğü sırada ABD askerlerinin olay yerinde olduğu ortaya çıktı.

Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD Özel Kuvvetlere bağlı askerlerin peşinde olduğunu açıklayan dış basın, Süleymani'ye ait olduğu bildirilen yeni görüntüleri yayınladı.

Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD Özel Kuvvetlere bağlı askerlerin peşinde olduğunu açıklayan dış basın, Süleymani'ye ait olduğu bildirilen yeni görüntüleri yayınladı.

Görüntüleri ABD askerlerinin çektiği iddia ediliyor.

Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Süleymani'nin üzerinden nakit para, tabanca ve şiir kitapları çıktığı belirtildi.

Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Süleymani'ye ait olduğu belirtilen bu görüntü de olay gecesi paylaşılmıştı.

Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
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