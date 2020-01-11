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  • 11.01.2020 20:33
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 20:43

Son dakika: 'a süre verdi: 8 Şubat'a kadar...

Son haberine göre Havayolları yönetimi, tarafından düşürülen uçakla ilgili “İran, 30 gün içinde soruşturmayı sonuçlandırmalı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna İran'a süre verdi: 8 Şubat'a kadar...

Havayolları (MAU) Başkan Yardımcısı İgor Sasnovskiy, 'ın düşürdüğü Ukrayna uçağına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Sasnovskiy, "Soruşturmayı sürdüren ülke yani İran, 30 gün içinde soruşturmayı bitirerek elde ettiği sonuçları açıklamak zorunda. 8 Şubat'a kadar bu sonuçların açıklanması gerekiyor" dedi.

"DNA TESTLERİ YAPILIYOR"
Konuya ilişkin bir diğer açıklama da Ukrayna Havayolları Başkanı Yevgeniy Dıhne'den geldi. Dıhne konuya ilişkin, "Ölen vatandaşlarımızın cesetleri 4 farklı hastanede inceleniyor ve DNA testleri yapılıyor. DNA testlerini hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kazada ölenlerin birçoğu İran'da defnedilebilir. Çünkü yakınları ve aileleri orada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın uçağı düşürdüğünü itiraf etmesi ve yu 'ya göndereceğini açıklamasının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, kara kutunun incelenmesine dair detayları görüşmüştü.

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