Son dakika: Devrim Muhafızları: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk



İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hacızade, yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

Hacızade, hava savunma operatörünün uçağı kruz füzesi sandığı için yanlışlıkla vurduğunu ve olayın Çarşamba günü yetkililere bildirildiğini söyledi.

Hacızade ayrıca Devrim Muhafızları'nın olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve ulustan özür dilediklerini belirti.







KARA KUTU FRANSA'YA GÖNDERİLECEK

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Rızayifer, füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na air yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya göndereceklerini açıkladı.







SORUŞTURULSUN TALİMATI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığına Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin "muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi" talimatını verdi.



ZELENSKİ: İRAN'DAN TAZMİNAT VE ÖZÜR BEKLİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürüldüğünün açıklanmasının ardından, "İran'dan suçluların cezalandırılmasını, tazminat ödenmesini ve resmi özür bekliyoruz" dedi.