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  • 11.01.2020 13:35
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 13:44

Son dakika: Devrim Muhafızları: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı. Son dakika haberine göre Muhafızları komutanı Hacızade, düşürülen uçağın kruz füzesi sanıldığı için vurularak düşürüldüğünü söyledi.


Muhafızları komutanlarından Hacızade, yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

Hacızade, hava savunma operatörünün uçağı kruz füzesi sandığı için yanlışlıkla vurduğunu ve olayın Çarşamba günü yetkililere bildirildiğini söyledi.

Hacızade ayrıca Devrim Muhafızları'nın olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve ulustan özür dilediklerini belirti.



KARA KUTU FRANSA'YA GÖNDERİLECEK
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Rızayifer, füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na air yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya göndereceklerini açıkladı.



SORUŞTURULSUN TALİMATI
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığına Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin "muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi" talimatını verdi.


ZELENSKİ: İRAN'DAN TAZMİNAT VE ÖZÜR BEKLİYORUZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürüldüğünün açıklanmasının ardından, "İran'dan suçluların cezalandırılmasını, tazminat ödenmesini ve resmi özür bekliyoruz" dedi.

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