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  • 11.01.2020 16:29
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 16:55

Son dakika: uçağını düşüren füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak

Son dakika haberine göre 'da Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesine neden olan füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, "Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı" sesleri duyuluyor.

Uçağı düşüren füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Havayolları'na (MAU) ait yolcu uçağının, Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen bir roketle vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak sına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞU AN ATEŞLENİYOR BİRAZDAN PATLAYACAK
İran medyası tarafından internete sızdırılan 23 saniyelik görüntüde, roketin fırlatılma ve yerden yükselerek hedefe doğru gidiş anları kameraya yansıdı. Görüntüde videoyu çekenlerin, "Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı" ifadeleri yer aldı.

İran ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

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