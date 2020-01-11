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Ukrayna uçağı füzeyle düşürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşüşüyle ilgili İran tarafından yanlışlıkla düşürüldüğüne söyledi. Hatta uçağın düşürülmesiyle ilgili bazı görüntüler yayınlandı.

Füzeyle düşürüldü
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşüşüyle ilgili İran tarafından yanlışlıkla düşürüldüğüne söyledi. Hatta uçağın düşürülmesiyle ilgili bazı görüntüler yayınlandı. Tahran yönetimi ise bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR
İran, içinde 176 kişinin öldüğü uçağın düşme nedenini bugün açıklayacağını duyurdu.

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