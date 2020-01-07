Son dakika haberine göre Reuters: Lübnan'da yayın yapan Al Mayaadeen televizyonun haberine göre Erbil'de ABD unsurlarının bulunduğu Al-Asa Hava Üssü'ne 6 roket ile saldırı düzenlendi. Son dakika haberine göre Reuters: Lübnan'da yayın yapan Al Mayaadeen televizyonun haberine göre Erbil'de ABD unsurlarının bulunduğu Al-Asa Hava Üssü'ne 6 roket ile saldırı düzenlendi. Ayrıntılar geliyor... ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita ABD Kongresinden flaş adım! Kongredeki Demokratlar, Trump'ın 'Süleymani' adımını sorguluyor
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