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  • 08.01.2020 02:28
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 02:28

Son dakika haberi! Reuters: 'ta üssüne roketli saldırı düzenlendi

Son dakika haberine göre Reuters: 'da yayın yapan televizyonun haberine göre 'de unsurlarının bulunduğu Al-Asa 'ne 6 roket ile saldırı düzenlendi.

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