İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesinde, Libya ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

TANKLAR ULAŞTI, HAVA FİLOSU HAZIR BEKLETİLİYOR

Site, Mısır Ordusuna ait tanklarının Perşembe günü Türkiye'nin Libya'ya herhangi bir müdahalesini önlemek amacıyla bu ülkeye ulaştığını ileri sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, sevkiyatın bizzat Mısır'ın darbeci lideri Sisi tarafından emredilmiş olduğu belirtilirken, Mısır'a ait hava filosunun bir kısmının da hazır bekletildiği aktarıldı.

RESTLEŞME İÇİN DEVREYE GİRECEKLER

DebkaFile sitesi Sisi'nin bu son dakika hamlesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap olarak görüldüğünü aktarırken, eğer Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planı gerçekleşirse, Mısırlı hava güçlerinin Türkiye'ye karşı bir restleşme için devreye gireceği ifade edildi.