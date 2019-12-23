Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.12.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:32

Son dakika: Darbeci Sisi'den emri! Hepsini 'ye karşı kullanacaklar

'ın darbeci lideri Sisi'nin verdiği talimat doğrultusunda, Mısır ordusunun 'ya çok sayıda tank gönderdiği iddia edildi. Bu silahların 'nin Libya'ya olası asker göndermesi durumunda kullanılacağı belirtildi.

Darbeci Sisi'den Libya emri

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesinde, ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

TANKLAR ULAŞTI, HAVA FİLOSU HAZIR BEKLETİLİYOR
Site, Ordusuna ait tanklarının Perşembe günü 'nin Libya'ya herhangi bir müdahalesini önlemek amacıyla bu ülkeye ulaştığını ileri sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, sevkiyatın bizzat Mısır'ın darbeci lideri Sisi tarafından emredilmiş olduğu belirtilirken, Mısır'a ait hava filosunun bir kısmının da hazır bekletildiği aktarıldı.

RESTLEŞME İÇİN DEVREYE GİRECEKLER
DebkaFile sitesi Sisi'nin bu son dakika hamlesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap olarak görüldüğünü aktarırken, eğer Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planı gerçekleşirse, Mısırlı hava güçlerinin Türkiye'ye karşı bir restleşme için devreye gireceği ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİ DARBECİ SİSİ'Yİ KORKUTTU" HABERİ İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Darbeci Sisi'den Libya emri! Hepsini Türkiye'ye karşı kullanacaklar
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri