Bugünkü
Takvim

'' mutabakatı 'den geçti

ile arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi dün Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclisteki oylamada; 269 kabul, 125 ret oyu verildi

Türkiye ile arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclisteki oylamada; 269 kabul, 125 ret oyu verildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri'Libya' mutabakatı TBMM'den geçti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri