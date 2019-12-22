Türkiye ile Libya arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclisteki oylamada; 269 kabul, 125 ret oyu verildi.
Türkiye ile Libya arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclisteki oylamada; 269 kabul, 125 ret oyu verildi.
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