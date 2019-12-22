Libya'da eller tetikte! Her an vurabiliriz!

Avrupa'nın enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlar, Libya'nın meşrû temsilcilerine karşı geniş bir cephe oluşturdu. Rusya, BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın desteklediği CIA devşirmesi Halife Hafter, Trablus'un ardından Misrata'ya saldırmaya hazırlanıyor. Sudan ve Çad'dan milis transfer eden, aynı zamanda Rusya'dan da paralı asker desteği alan Hafter, Fayiz es-Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) bitirmek için taarruz planı yapıyor. Hafter güçleri, Misratalı savaşçıların Trablus ve Sirte'yi savunmaktan vazgeçmemeleri halinde Misrata'ya yönelik bombardıman başlatacaklarını duyurdu. Saldırıda yoğunlukla Mısır ve BAE uçakları kullanılacak. Aslında operasyon, Türkiye'nin bölgeye ulaşmak için kullandığı Misrata havaalanı ile deniz limanını devre dışı bırakmayı hedefliyor. Türk Hava Kuvvetleri, Trablus'a nakil hattını kesecek böyle bir hamleyi engellemek için teyakkuzda. UMH'nin açıkladığı son karar ise Akdeniz semalarının daha da ısınacağının işareti oldu: Libya hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

TEREDDÜT YOK, SAVUNACAĞIZ

Bayraktar TB2 İHA'lar uzun süredir bölgede. Türkiye cephedeki gelişmeleri dakika dakika izliyor. Hafter güçleri nakil hatlarına yönelik saldırganlığını artırırsa aktif müdahale safhasına geçilecek. Libya askerlerine bir süredir eğitim veren Mehmetçik sayısında da son günlerde artış yaşandı. UMH'ye yönelik saldırıları püskürtmek üzere bir grup özel kuvvet unsurunun Misrata ve Trablus'a konuşlandığı ileri sürülüyor. Hafter güçlerinin, Türk keskin nişancılarından ötürü bir türlü ilerleyemediği Trablus cephesinde Türk yapımı çok sayıda zırhlı müdahale aracı, sahra ve havan topu bulunuyor. Türkiye ayrıca kargo uçak ve gemileriyle de son bir haftada yoğun miktarda askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgeye nakledilen savaş araçları arasında Fırtına obüslerinin de bulunduğu iddiası mevcut. Eğer Hafter, Misrata'ya yönelik saldırı başlatırsa TSK, meşrû hükümeti savunmak için tereddüt göstermeyecek.