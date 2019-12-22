Bugünkü
Takvim
  • Sağlık
  • 22.12.2019 08:06
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 08:06

'da eller tetikte! Her an vurabiliriz!

ile arasındaki güvenlik iş birliğini içeren yasa ’ndan geçti. devşirmesi Hafter, Libya’da Misrata’ya saldırıya hazırlanırken, bölgede olan Bayraktar TB2 İHA’lar ise olası bir müdahaleye karşın tetikte.

Libya'da eller tetikte! Her an vurabiliriz!

Avrupa'nın enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak 'de 'nin attığı adımlar, 'nın meşrû temsilcilerine karşı geniş bir cephe oluşturdu. , BAE, , , , , ve 'ın desteklediği devşirmesi , Trablus'un ardından Misrata'ya saldırmaya hazırlanıyor. Sudan ve Çad'dan milis transfer eden, aynı zamanda Rusya'dan da paralı asker desteği alan Hafter, Fayiz es-Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) bitirmek için taarruz planı yapıyor. Hafter güçleri, Misratalı savaşçıların Trablus ve Sirte'yi savunmaktan vazgeçmemeleri halinde Misrata'ya yönelik bombardıman başlatacaklarını duyurdu. Saldırıda yoğunlukla Mısır ve BAE uçakları kullanılacak. Aslında operasyon, Türkiye'nin bölgeye ulaşmak için kullandığı Misrata havaalanı ile deniz limanını devre dışı bırakmayı hedefliyor. Türk Hava Kuvvetleri, Trablus'a nakil hattını kesecek böyle bir hamleyi engellemek için teyakkuzda. UMH'nin açıkladığı son karar ise Akdeniz semalarının daha da ısınacağının işareti oldu: Libya hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

TEREDDÜT YOK, SAVUNACAĞIZ
Bayraktar TB2 İHA'lar uzun süredir bölgede. Türkiye cephedeki gelişmeleri dakika dakika izliyor. Hafter güçleri nakil hatlarına yönelik saldırganlığını artırırsa aktif müdahale safhasına geçilecek. Libya askerlerine bir süredir eğitim veren Mehmetçik sayısında da son günlerde artış yaşandı. UMH'ye yönelik saldırıları püskürtmek üzere bir grup özel kuvvet unsurunun Misrata ve Trablus'a konuşlandığı ileri sürülüyor. Hafter güçlerinin, Türk keskin nişancılarından ötürü bir türlü ilerleyemediği Trablus cephesinde Türk yapımı çok sayıda zırhlı müdahale aracı, sahra ve havan topu bulunuyor. Türkiye ayrıca kargo uçak ve gemileriyle de son bir haftada yoğun miktarda askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bölgeye nakledilen savaş araçları arasında Fırtına obüslerinin de bulunduğu iddiası mevcut. Eğer Hafter, Misrata'ya yönelik saldırı başlatırsa , meşrû hükümeti savunmak için tereddüt göstermeyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriLibya'da eller tetikte! Her an vurabiliriz!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri