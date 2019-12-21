Libya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, ülkenin BM nezdindeki daimi temsilciliği, imzalanan mutabakat muhtıralarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkililerine bir mektup sundu.

'HERHANGİ BİR ÜLKE İLE ANLAŞMA YAPMA HAKKINA SAHİBİZ'

Mektupta, Libya'nın dünyanın herhangi bir ülkesiyle anlaşma yapma hakkına sahip olduğu ve bunun uluslararası yasalarla teminat altına alındığı kaydedildi.

DİKKAT ÇEKEN 'MISIR' AYRINTISI

Mısır yönetiminin BMGK'ye mektup sunarak Türkiye-Libya anlaşmasını eleştirmesinin "Libya'nın iç işlerine müdahale" sayıldığı vurgulanan mektupta, BMGK kararlarını ihlal edenlerin, UMH'ye karşı darbeci general Halife Hafter yanlısı militanları destekleyen ülkeler olduğu belirtildi.

ABD'DEN SON DAKİKA LİBYA-TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD'li bir yetkili, Washington yönetiminin BM tarafından tanına Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdığını ancak Libya'daki çatışmada taraf tutmadığını duyurdu.

MISIR YÖNETİMİ YAZILI BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Mısır yönetimi BMGK'ye 17 Aralık'ta yazılı müracaatta bulunarak, Türkiye ile Libya'daki UMH arasında imzalanan anlaşmaların, Konseyin 2011'de kabul ettiği "Libya'nın batısındaki milislere silah verilmesi" konulu 1970 sayılı kararına aykırı olduğunu öne sürmüştü.

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed İdris tarafından BMGK yetkililerine sunulan başvuru mektubunda, söz konusu mutabakatların Libyalı taraflar arasında 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'na da aykırı olduğu iddia edilmişti.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

HAFTER'E DARBE ÜSTÜNE DARBE VURULDU!

Türkiye'nin tarihi anlaşma yaptığı Libya'da son dakika gelişmeleri devam ediyor. Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter'in kontrolü altındaki Terhune kentinin ed-Davun bölgesini geri aldı.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İHA VE SİHA'LAR KIBRIS'A NEDEN GÖNDERİLDİ?

Geçitkale'ye giden İHA'nın teknik ve jeostratejik açıdan farklı sonuçları olduğuna işaret eden Oğuz, "Teknik açıdan bakarsak her şeyden önce İHA'larımızın zaman açısından ciddi bir kazancı oldu. Türk İHA'ları gidiş-dönüş yaklaşık 8-10 saatlik bir süreyi görev yerine intikal için harcamaktansa asli görevi olan 'gözetleme' için kullanacak. Daha az yakıt ve daha az mesafe kat edilmesi, bakım-onarım için de avantajlı. Burada lojistik kazançtan da bahsetmek mümkün" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN 'LİBYA' AÇIKLAMASI: BİZ HAZIRIZ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz Mutabakatı'nın ardından, bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gerekirse asker göndeririz" sözlerinden sonra gündeme gelen seçenekle ilgili konuştu. Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız" diye konuştu.

TARİHİ ANLAŞMADA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Mutabakat Muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya'da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya'da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.

Mutabakat Muhtırası aynı zamanda, güvenlik ve askeri eğitim ile öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava sınırlarının güvenliği, narko terör ve kaçakçılık ile mücadele, EYP/PMİ harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile tecrübe mübadelesi ve müşterek harekatlar yürütme, farklı alanlarda iş birliği ve taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini içeriyor.

Mutabakat Muhtırası, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımını kapsıyor.