ABD ile müzakerelerin çökmesinin ardından füze testlerine başlayan Kuzey Kore, bugün yeni füzeler daha fırlattı.

İlk açıklamayı yapan Güney Kore, daha önce birçok kez olduğu gibi tanımlanamayan iki cismin ateşlendiğini bildirdi. Japonya ise, dakikalar sonra Pyongyang yönetiminin yeni bir denemeye giriştiğini duyurdu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.





Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son füze testini 31 Ekim tarihinde gerçekleştirmişti.