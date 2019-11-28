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  • 28.11.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:39

ve duyurdu: yeni füzeler fırlattı

lideri Kim Jong-un, son 31 Ekim tarihinde gerçekleştirmişti. ABD ile müzakerelerin çökmesinin ardından füze testlerine başlayan Kuzey Kore, bugün yeni füzeler fırlattı.

Kuzey Kore yeni füzeler fırlattı

ABD ile müzakerelerin çökmesinin ardından füze testlerine başlayan , bugün yeni füzeler daha fırlattı.

İlk açıklamayı yapan , daha önce birçok kez olduğu gibi tanımlanamayan iki cismin ateşlendiğini bildirdi. ise, dakikalar sonra Pyongyang yönetiminin yeni bir denemeye giriştiğini duyurdu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son 31 Ekim tarihinde gerçekleştirmişti.

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