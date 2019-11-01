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  • 01.11.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 12:13

Son dakika: füze denemesini çoklu batarya ile yaptığını duyurdu

Son dakika haberi... , dün 'nde () denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıkladı. Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yapan Kuzey Kore, son olarak 2 Ekim'de güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini  Doğu Denizi'ne fırlatmıştı.

Kuzey Kore resmen açıkladı: Denedik

'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Kore Savunma Bilimi Akademisi, dün öğleden sonra yaptığı füze denemesinde, "süper büyük" füze bataryası kullandı.

Pyongyang lideri Kim Jong-un, bataryaların aralıksız ateşleme ve itiş sistemlerinin güvenliğinin test edildiği denemenin başarıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.

, dün 'ne iki füze ateşlendiğini duyurmuş, ancak füzelerin türüne ve menziline ilişkin bilgi vermemişti.

Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yapan Kuzey Kore, son olarak 2 Ekim'de güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini 'ne fırlatmıştı.

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