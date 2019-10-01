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  • 02.10.2019 04:48
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 04:52

'den füze denemesi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi. Füzelerden birinin yerel saatle 07.20 sıralarında 'nin ortalarına, diğerinin ise 'nın doğusundaki kıyı illerinden Shimane yakınlarına düştüğü açıklandı.

Kuzey Kore'den füze denemesi

'nin, 'ne iki füze fırlattığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerden birinin yerel saatle 07.20 sıralarında Doğu Denizi'nin ortalarına, diğerinin ise 'nın doğusundaki kıyı illerinden Shimane yakınlarına düştüğü açıklandı.

Füzelerin türünü tespit edemeyen Güney Kore ordusu yetkilileri, olası yeni bir füze denemesine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Söz konusu füze denemelerinde herhangi bir askeri mühimmata zarar gelmediği kaydedildi.

Kuzey Kore hükümeti, dün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.

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