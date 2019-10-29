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  • 29.10.2019 08:28
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 08:28

'dan 'ye kritik uyarı: Umarız sınırındaki bölgeyi vaktinde terk eder

Devlet Başkanı 'in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü oluşumlarının sınırındaki bölgeyi vaktinde terk edeceği umudunu dile getirdi.

Rusya'dan YPG'ye kritik uyarı!

Soçi Mutabakatı'na göre, 'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü güçlerinin sınır bölgeden 30 kilometre mesafeye çekilmesi için verilen süre salı günü saati ile 18.00'de sona eriyor.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Umutlarımız bu yönde, bakacağız. (Kürt oluşumların mutabakatın öngördüğü süre içinde çekileceği yönünde) Garantilerin olmadığını söylemezdim. Liderlerimiz arasında anlaşma sağlandı, yani her iki lider garanti verdi demek. Bekleyelim" dedi.

ABD'YE RUSYA'DAN PETROL UYARISI
Lavrentyev, ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerinin Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun tek çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
27 Ekim pazar günü, Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyuran Başkanı Trump, ABD'nin Suriye'de kalıp kalmayacağı sorusuna, "Suriye'de işimiz bitti. Sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız." diye yanıt vermişti.

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