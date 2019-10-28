Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğiz. Sayın Trump da açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Müttefiklik ve stratejik işbirliği konusunda Türkiye de burada hareket etmiştir. Detaylarla ilgili açıklamaları bakanlıklarımız yapıyor. Biz bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez.

150 SAATLİK MUTABAKAT

ABD, 120 saat sonunda YPG'li teröristlerin buradan çıkarıldığını taahhüt etti. Dolayısıyla anlaşmamız da bu yöndeydi. Önce ara verme, sonra da teröristler çıktıktan sonra harekatı durdurmak. Eğer çıkmayan birisi varsa, taciz olursa Türkiye'nin vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz. Biz de bunları etkisiz hale getireceğiz. Aynı anlamda Rusya ile yaptığımız mutabakatta da eğer burada 150 saat sonunda YPG'liler çekilmezse Kobani'den Irak'a kadar 444 km'de 30 km derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri buradan temizler. Çıkmayan varsa temizleriz. Harekata ara verdik veya durdurduk demek hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Temizlik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.