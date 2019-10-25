Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.10.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 21:16

'dan flaş açıklaması! Yeni bir güzergahta...

, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat gereği polisinin 'nin kuzeyinde yeni bir güzergahta daha devriye yaptığı bildirildi.

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması! Yeni bir güzergahta...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, polisinin, Soçi'de iki ülke arasında imzalanan mutabakat gereği devriye görevini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "-Türkiye sınırı boyunca Rus askeri polisi yeni bir güzergahta devriye gezdi. Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı şehrinden Matal yerleşim birimine ve oradan geriye doğru devriye yapılan yolun toplam uzunluğu 210 kilometreden fazla oldu." ifadeleri kullanıldı.

Rus askeri polisinin mutabakat gereği belirlenen bölgelerde devriye yaparak sivillerin güvenliğini sağladığı ve yasal düzeni sağlamaya yardım ettiği kaydedilen açıklamada, Rus polisinin terör örgütü /'nın da Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

, yaklaşık 300 Rus askeri polisinden oluşan takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirilmişti.

Rus askeri polisinin, dün Suriye'nin kuzeyinde 60 kilometreden daha fazla olan Kamışlı şehrinden Abud yerleşim birimine kadar olan güzergahta devriye görevi yaptığı ifade edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriRusya'dan flaş Suriye açıklaması! Yeni bir güzergahta...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri