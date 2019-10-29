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  • 29.10.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 18:55

ve 'dan Başkan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Kralı 6. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Fas ve Moritanya'dan Cumhuriyet Bayramı tebriği

ve , Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve mutluluk, Türk halkına ilerleme ve refah dileklerinde bulunan Fas Kralı, iki ülke ilişkilerini ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Moritanya resmi ajansının haberine göre, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani de Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Türkiye'ye ilerleme ve refah temennisinde bulunan Gazvani, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi arzusunu ifade etti.

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