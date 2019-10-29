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  • 29.10.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 11:56

, 'nı kutladı

ekiplerinden , her yıl olduğu gibi bu yıl da 'nı unutmadı. Barcelona, hazırladığı özel bir görsel ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Avrupa devinden 29 Ekim paylaşımı!

İspanyol kulübü, sosyal medyadaki Twitter hesabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda ' kutlu olsun' ifadelerine yer verildi.

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