İspanyol kulübü, sosyal medyadaki Twitter hesabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' ifadelerine yer verildi.
İspanyol kulübü, sosyal medyadaki Twitter hesabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' ifadelerine yer verildi.
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