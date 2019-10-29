İspanyol kulübü, sosyal medyadaki Twitter hesabında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama paylaşımı yaptı. Yapılan paylaşımda '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' ifadelerine yer verildi.