Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.10.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 09:38

'den bomba iddiası!

li siyaset uzmanı Ahmed , ’nin selefi örgüt ve siyasal radikal gruplarının eğitimindeki rolünün ’daki savaş sırasında net bir şekilde kendini gösterdiğini kaydederek, " da bu örgütler kapsamında yer alıyor" dedi. El Derzi, ’nin ABD’nin ’taki Bukka hapishanesinde bulunduğu sırada radikalleştiğine dikkat çekti.

Suriye'den bomba Bağdadi iddiası!

li siyaset uzmanı Ahmed , 20. yüzyılda ortaya çıkan radikal hareketlerin büyük kısmının 'nin gündemine uyduğunu söyledi.

'ın son eylemlerinin, örgütün yapısını değiştirmeye çalıştığını anlatan El Derzi, "Bunun için de adını değiştirmek yetmez, Bağdadi'yi siyasi arenadan silmek gerekiyor. Daha önce Usame Bin Ladin'in kaybolduğu ve Amerikalıların, onun cesedinden denize atarak kurtulduklarını iddia ettiği gibi. Hemen yaşananlara ve gerçekliğine ilişkin sayısız soru işareti oluşuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı 'ın yaptığı duyurunun, 'ABD'nin başka gruplarla ilişkilerinde yeni bir aşamayı' simgelediğini dile getiren El Derzi, "Şimdi onların yeni adı, yeni yönetimi olacak ama işlevi, yeni görünse de Washington'un uluslararası dengede değişikliklere ve öncelikle Rusya ve Çin'e dayanan yeni dünya düzeninin oluşumuna izin vermeme aracı olarak kalacak" yorumunda bulundu.

'ÇÜNKÜ O ONLARIN ÇOCUĞU'
Bu yüzden ABD'nin, 'nin öldürüldüğüne dair açıklamalarının gerçekliğine güvenemeyeceklerini kaydeden Suriyeli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü o, onların çocuğu. Eğer ondan kurtulmuşlarsa bu, ABD politikası için sıradan bir uygulama, onların ne müttefiki ne dostu var. Ama onu bir yerlere saklamış da olabilirler, yani o gizli bir yerlerde yeni bir hayata başlamış olabilir."

Her halükarda ABD'nin amaçlarını hayata geçirme fırsatını yakaladığını belirten uzman, "Bağdadi'nin öldürüldüğü kozunu, Trump'ın başarılarından biri olarak kullanmak. Trump bunu, yenilme tehlikesi olan başkanlık seçimleri sırasında kullanacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSuriye'den bomba Bağdadi iddiası!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri