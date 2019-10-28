

'DEAŞ'İK OPERASYON

Amerika, PKK/YPG'nin elebaşı İlhan Ahmed'i Pentagon'da ağırladı. Kırmızı Bülten'le aranan Mazlum Kobani'yi de Beyaz Saray'a çağırdı. Suriye'de petrole hakim olmak için dünyanın başına bela ettiği DEAŞ'ı ise gözden çıkardı. Önceki gece İdlib'e operasyon yaptı. Bir eve 8 helikopterle düzenlenen harekatta DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi hedef aldı. Baskında 9 kişinin öldüğü açıklandı. Ayrıntıları ise ABD Başkanı Donald Trump anlattı: El Bağdadi öldü. Vücudu parçalanmıştı. DNA testi yapıldı. Görevliler, onun olduğunu teyit etti...







FİLM GİBİ İZLEDİM

Trump, "Operasyon için, Türkiye'ye Rusya'ya, Irak'a teşekkür etmek istiyorum. Onların yardımı oldu" ifadesini kullandı. Baskını izlediğini belirterek, "Askerlerimiz duvarları patlatarak içeri girdi. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi. Bağdadi, adeta bir köpek gibi hayatını kaybetti. Dünya güvenli hale geldi" dedi.







Trump, Bağdadi'nin tünelde, köpeklerden kaçarken bombalı yeleğini patlatarak öldüğünü belirtti.







ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Başkan Erdoğan, ABD'nin Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği açıklamasını değerlendirdi. "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur" dedi.