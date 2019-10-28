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’in lideri 'yi öldürdü! 'li teröristi 'da ağırladı

, büyütüp beslediği ’a operasyon yaptı. Trump, terör örgütü lideri ’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ama cesedin görüntüsü yayınlanmadı. Terörist 'ye de davetiye yolladı.


, terör örgütü 'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Cesedi göstermedi, yapıldığını vurguladı.
Aynı ABD, /'li 'i ise 'da ağırladı. Terörist 'ye de davetiye yolladı.



Tünelde kıstırılan Bağdadi'nin, bombalı yelekle intihar ettiği açıklandı.



ABD ilgisi, terörist İlham Ahmed'i böyle sevindirdi.


'DEAŞ'İK OPERASYON
Amerika, PKK/YPG'nin elebaşı İlhan Ahmed'i Pentagon'da ağırladı. 'le aranan Mazlum Kobani'yi de 'a çağırdı. Suriye'de petrole hakim olmak için dünyanın başına bela ettiği DEAŞ'ı ise gözden çıkardı. Önceki gece 'e operasyon yaptı. Bir eve 8 helikopterle düzenlenen harekatta DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi hedef aldı. Baskında 9 kişinin öldüğü açıklandı. Ayrıntıları ise ABD Başkanı anlattı: öldü. Vücudu parçalanmıştı. DNA testi yapıldı. Görevliler, onun olduğunu teyit etti...



FİLM GİBİ İZLEDİM
Trump, "Operasyon için, 'ye Rusya'ya, 'a teşekkür etmek istiyorum. Onların yardımı oldu" ifadesini kullandı. Baskını izlediğini belirterek, "Askerlerimiz duvarları patlatarak içeri girdi. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi. Bağdadi, adeta bir köpek gibi hayatını kaybetti. Dünya güvenli hale geldi" dedi.



Trump, Bağdadi'nin tünelde, köpeklerden kaçarken bombalı yeleğini patlatarak öldüğünü belirtti.



ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI
Başkan Erdoğan, ABD'nin Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği açıklamasını değerlendirdi. "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur" dedi.

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