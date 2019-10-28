NBC kanalına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona Kayla Muller'ın adını verdiğini söyledi.

TECAVÜZÜNE UĞRAMIŞTI

Örgütün 2013'te kaçırdığı Amerikalı yardım görevlisi Kayla Mueller'in Bağdadi ile zorla evlendirildiği, DEAŞ liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı biliniyor.

Mueller 2015'te Rakka'da bir hava saldırısında yaşamını yitirmişti.





NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."