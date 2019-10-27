DEAŞ nedir? Ebubekir el-Bağdadi nasıl lider oldu? İşte DEAŞ terörünün artmasında Batılı ülkelerin etkisi

2004 yılında Irak'ın El Kaidesi olarak kurulan örgüt, 2006 yılında adını Irak İslam Devleti olarak değiştirdi. 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşı fırsat bilen terör örgütü Irak ve Şam İslam Devleti adını alarak bu bölgede yuvalandı ve faaliyetlerine başladı.

ABD'nin Irak'a yaptığı müdahale sırasında yaşanan mezhep savaşlarından güç alan DEAŞ, ilk olarak Musul kentine girdi. Musul'u terk eden Irak merkezi hükümetinin ardında bıraktığı tüm silahlar ve paralar DEAŞ'ın kontrolüne geçti. Bu silahlar ve paralar ile ciddi güç kazanan terör örgütü daha da büyüyerek bölgede kontrolü eline geçirmeye başladı.

ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye gönderdiği silahların bir kısmını da ele geçiren DEAŞ, bu silahları kanlı eylemlerinde kullandı. Kısacası DEAŞ'ın büyümesi ABD tarafından dolaylı yollardan desteklendi.

Terör örgütü bölgede kazandığı güç ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde etkisi daha da artırdı ve birçok bölgeyi ele geçirdi.