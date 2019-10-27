DEAŞ nedir? Ebubekir el-Bağdadi nasıl lider oldu? İşte DEAŞ terörünün artmasında Batılı ülkelerin etkisi
Dünya ABD'nin gece saatlerinde Suriye'de düzenlediği operasyonla DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesini konuşuyor. ABD Başkanı Trump tarafından dünyaya duyurulan haberde Bağdadi'nin canlı bomba yeleğini patlatarak intihar ettiği ve yapılan DNA testiyle bunun teyit edildiği açıklandı. Peki ama terör örgütü DEAŞ nedir? Bağdadi nasıl lider oldu? İşte DEAŞ ile ilgili detaylar...
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el-Bağdadi, ABD tarafından düzenlenen operasyonun ardından öldürüldü. Basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Operasyona ilişkin ayrıntıları açıklayan Trump, Bağdadi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki bomba düzeneğini patlattığını ve kendisiyle birlikte üç çocuğunu da öldürdüğünü söyledi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Trump konuşmasında operasyon için Türkiye'ye de teşekkür etti. Trump teşekkürünü şu sözlerle dile getirdi: "Rusya'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Irak'a teşekkür ediyorum, Suriyeli Kürtlere teşekkür ediyorum. ABD hükümeti için çalışanlara teşekkür ediyorum. Dün akşam ABD için harika bir akşamdı. Bağdadi öldürüldü. Ve hiçbir zaman başka masum, kadına, çocuğa, insan zarar veremeyecek. Dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi."
2004 yılında Irak'ın El Kaidesi olarak kurulan örgüt, 2006 yılında adını Irak İslam Devleti olarak değiştirdi. 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşı fırsat bilen terör örgütü Irak ve Şam İslam Devleti adını alarak bu bölgede yuvalandı ve faaliyetlerine başladı.
ABD'nin Irak'a yaptığı müdahale sırasında yaşanan mezhep savaşlarından güç alan DEAŞ, ilk olarak Musul kentine girdi. Musul'u terk eden Irak merkezi hükümetinin ardında bıraktığı tüm silahlar ve paralar DEAŞ'ın kontrolüne geçti. Bu silahlar ve paralar ile ciddi güç kazanan terör örgütü daha da büyüyerek bölgede kontrolü eline geçirmeye başladı.
ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye gönderdiği silahların bir kısmını da ele geçiren DEAŞ, bu silahları kanlı eylemlerinde kullandı. Kısacası DEAŞ'ın büyümesi ABD tarafından dolaylı yollardan desteklendi.
Terör örgütü bölgede kazandığı güç ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde etkisi daha da artırdı ve birçok bölgeyi ele geçirdi.
BAĞDADİ DEAŞ'A NASIL LİDER OLDU?
1971'de Bağdat'ta doğan terörist elebaşı, Irak savaşı sırasında ABD tarafından yakalanarak Ebu Gureyb cezaevine hapsedildi. Cezaevinde kaldığı süre boyunca diğer teröristlerle sıkı bir şekilde irtibat kurduğu belirtilen Bağdadi'nin cezaevinden nasıl ve ne şekilde tahliye edildiği bilinmemektedir. Bağdadi hakkında bilinen bu detaylar onun çeşitli istihbarat örgütlerine çalıştığı iddialarını öne çıkardı.