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  • 17.10.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 12:42

Hollanda Başbakanı Rutte'den itirafı: siz yapamaz

ile ilgili dün gece Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan , "'nun olmadan yapamayacağını düşünüyorum." dedi.

Hollanda Başbakanı'ndan NATO itirafı: Türkiyesiz yapamaz

, 'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan ile ilgili dün gece Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYESİZ YAPAMAZ
'nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, "Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri. NATO'nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

Rutte, NATO'da olmasından dolayı Türkiye ile diyaloğa girme şansı bulunduğunu belirterek "NATO'nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'lıları Hollanda'ya getirmenin imkansız olduğunu söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti.

YAPMANIZ GEREKEN ŞEY...
Rutte, Hollanda'da bir saldırı olasılığını en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak "Yapmanız gereken şey, güvenlik görevlileri ile yoğun bir şekilde görüşmektir. Her şeye rağmen ülkeye gelirlerse bunun için hazırız. Gereken tutuklama tesisleri ve çocukları barındıracak yerlerimiz var. Mevcut durum zaten bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

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