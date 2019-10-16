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  • 16.10.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:05

Başkanı : Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar

Dünyanın önde gelen televizyon kanallarından 'un yayınına bağlanan Başkanı , 'nin 'na yönelik "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.


'nin önde gelen televizyon kanallarından olan 'un yayınına bağlanan ABD Başkanı , 'nin başlattığı 'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın ülke sınırlarını güçlendirdiğine vurgu yapan Trump, "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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