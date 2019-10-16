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  • 16.10.2019 08:44
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 08:44

'nden 'na tam destek!

() Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, 'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı 'na destek kararı aldı.

Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!

Azerbaycan'da düzenlenen () Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, 'na destek kararı yer aldı.

Azerbaycan İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı , 'ın kurucu Cumhurbaşkanı , Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi 'ın Başbakanı ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.

Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi, 'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, 'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

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